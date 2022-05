Tirol: Lkw brannte auf der Brennerautobahn

Ein Lkw-Brand hat am frühen Samstagnachmittag für umfangreiche Verkehrsbehinderungen auf der Brennerautobahn (A13) geführt. Der Verkehr musste im Bereich des Wipptalerhofs über die beiden Parkplätze des Hotels geführt werden, informierte die Straßenbaugesellschaft Asfinag in einer Aussendung. Die Aufräumarbeiten und die Bergung des Schwerfahrzeugs würden einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es.

Speziell in Richtung Brenner sei aufgrund der Lkw-Bergung mit weiteren Sperren zu rechnen. Die exakte Dauer der Behinderung konnte vorerst nicht abgeschätzt werden.