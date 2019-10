Tigerbabys aus der Badewanne starben: Frau vor Gericht

Das Schicksal zweier Tigerbabys, die eine 34-jährige Slowakin in ihrer Wohnung in Hainburg hielt, beschäftigt nun das Gericht. Heute, Montag, steht die Tierpflegerin vor dem Richter in Korneuburg. Die beiden jungen Tiger wurden von der Slowakin in ihrer Privatwohnung aufgepäppelt.

Der gesundheitliche Zustand der Raubkatzen sei nicht gut gewesen. Am 8. August wurden die Tiere von der Behörde abgenommen. Sie befanden sich in einem selbst gebauten Inkubator in der Badewanne der Slowakin. Tierquälerei konnte allerdings von der Behörde keine festgestellt werden, dieses Verfahren wurde eingestellt.