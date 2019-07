Tierschützer empört: Kärntner nutzt Rinder als Werbefläche

Diese tierische Werbeaktion in Anlehnung an die Milka-Kuh stieß auf wenig Gegenliebe. Ein Kärntner Hüttenwirt beschriftet seine Kühe mit "Buttermilch", "Apfelstrudel" oder "Speck". Der Verein gegen Tierfabriken sieht darin einen Verstoß gegen die Würde der Tiere und hat Anzeige erstattet, wie er am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gab.