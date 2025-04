Tiercoach: So halten Sie Ihr Haustier lange fit und gesund

Ernährungszustand, Impfstatus, Zahngesundheit, Allgemeinverhalten: Routinechecks beim Veterinärmediziner des Vertrauens sind durchaus sinnvoll. Der Tierarzt erfasst den körperlichen Status quo, klärt genetische Dispositionen bei Rassetieren bzw. Rassenmix ab und über sinnvolle Vorsorgemaßnahmen auf; Training für den Ernstfall einer Erkrankung inklusive.

„Haustiere bringen viel Freude in unser Leben. Sie sind nicht nur Gefährten, sondern auch Therapeuten, die uns Trost spenden und uns zum Lächeln bringen“, heißt es in einer Aussendung der Österreichischen Tierärztekammer. Die Standesvertretung hat Tipps, wie Katze, Hund und Co. möglichst lange fit bleiben.