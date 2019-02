Tief "Uwe" sorgt für Schnee und Sturm - Häuser in Salzburg nicht erreichbar

Der Süden bietet auch am Dientag trockenes und zeitweise sonniges Wetter. Im übrigen Österreich lässt sich die Sonne nur zwischendurch blicken. Hier gibt es wiederholt stärkere Wolkenfelder, die einige Schneeschauer, in tiefen Lagen auch Schneeregen- oder Regenschauer bringen. Teils anhaltend schneit es erneut entlang der Alpennordseite. Der Wind weht oft lebhaft bis stürmisch aus Nordwest bis Nord und dringt selbst bis in einige Täler Osttirols und Kärntens vor. Frühtemperaturen minus 4 bis plus 2, Tageshöchsttemperaturen meist nur minus 1 bis plus 6 Grad, in Osttirol unter Nordföhn bis 8 Grad.