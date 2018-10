Tief im Süden bringt eine Kaltfront am Wochenende

Mit der Annäherung einer Kaltfront treffen am Samstag dichte Wolken ein und immer wieder regnet es. Im Tagesverlauf wird sich der Niederschlagsschwerpunkt eher in die Südhälfte verlagern, "zudem ist mit der Entwicklung eines Italientiefs zu rechnen", kündigte die ZAMG an. Die Schneefallgrenze sinkt im Westen auf unter 1.500 Meter Seehöhe, meist bleibt sie aber über 2.000 bis 2.500 Meter. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nordost, nur in Osttirol und Kärnten bläst er teils lebhaft, auf den Bergen sogar stürmisch aus südlichen Richtungen. Drei bis elf Grad hat es in der Früh, am Tag maximal zwischen sieben Grad im Waldviertel und bis zu 16 Grad im Grazer Becken.

Trübes und nasses Wetter

Mit einer föhnigen Südströmung stauen sich am Sonntag an die Alpensüdseite dichte Wolken und Regen. Vor allem in Osttirol und Oberkärnten regnet es zum Teil intensiv. Auch weiter im Norden und Osten zeigt sich neben dichten Wolken die Sonne nur kurz. Örtlich muss außerdem mit Regen gerechnet werden. Vor allem nachmittags intensiviert sich in Salzburg und Oberösterreich der Niederschlag deutlich. Die Schneefallgrenze steigt im Tagesverlauf rasch auf Lagen über 2.000 Meter. Die vorherrschende Windrichtung ist Südost bis Südwest, aus ihr weht der Wind vor allem alpennordseitig, am Alpenostrand und über dem östlichen Flachland teilweise lebhaft, in Föhnstrichen auch stark. Die ZAMG rechnet mit Temperaturen von drei bis elf Grad in der Früh und maximal acht bis 20 Grad am Tag.