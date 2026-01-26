Der chinesische Onlinehändler Temu ruft laut VKI (Verein für Konsumenteninformation) mehrere Produkte aus seinem Sortiment zurück. Darunter sind Plüschtiere, elektrisches Werkzeug sowie ein Faschingskostüm für Kinder.

Betroffen von dem Produktrückruf ist unter anderem ein schwarz-weißes Plüschmonster mit Hasenohren. Der Hersteller erklärt: "Die Nähte des Produkts sind mangelhaft, sodass die Faserfüllung zugänglich ist und ein Risiko des Verschluckens darstellt". Ebenso sollen Personen gewarnt werden, die ein Plüschtier in Form eines Hahns der Marke Disney gekauft haben. Hier beinhält das Textiletikett das Element Chrom(VI), das ein Vergiftungsrisiko darstellt. Gleichzeitig besteht auch ein Problem mit der Grenzüberschreitung für den Chrom-Wert bei einem Plüsch-Hund des Herstellers Yiddo.

Temu ruft aber nicht nur Plüschtiere zurück, sondern auch ein Legionärskostüm für Kinder ist mit dem Element Chrom(IV) belastet. Wie auf der Website des VKI ersichtlich ist, stellt dies ebenfalls ein Vergiftungsrisiko dar. Auch fordert Temu Konsumenten dazu auf, im Falle eines Weiterverkaufs die Personen zu informieren, an die die Ware weitergegeben wurde.

Werkzeug schnellstmöglich entsorgen Auch ein elektronisches Werkzeug, das über Temu vertrieben wird, wird zurückgerufen. Es handelt sich um den "RPM High-Speed Wood Router", der laut Website ein Sicherheitsrisiko darstellt: "Die Länge des Netzkabels beträgt 1,35 m und ist damit kürzer als die in der Norm vorgeschriebenen 1,8 m. Zudem fehlen die erforderliche italienische Bedienungsanleitung, Warnsymbole sowie die korrekte Maschinenkennzeichnung". Auch diese Maschine solle so schnell wie möglich entsorgt werden.

