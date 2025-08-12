Suspendierungsbegleitung an Schulen soll ab Februar kommen

Die von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) angekündigte verpflichtende Begleitung von suspendierten Schülern soll ab Februar 2026 starten.

Während ihrer Suspendierung sollen Kinder und Jugendliche zehn bis 20 Stunden pädagogisch und psychologisch betreut werden, um den Einstieg in die Regelklasse wieder zu schaffen, so Wiederkehr im Ö1-"Mittagsjournal". Für Eltern, die nicht kooperieren, soll es Sanktionen geben - Wiederkehr plädiert dabei für Verwaltungsstrafen.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Suspendierungen an den Schulen gestiegen. Kinder und Jugendliche können bis zu vier Wochen vom Unterricht ausgeschlossen werden, wenn sie Mitschülerinnen oder Mitschüler bzw. Lehrpersonen dauerhaft gefährden. Keine Maßnahmen für Täter Dies dient allerdings rein der Sicherheit der gefährdeten Personen - für die (meist männlichen) Täter sind derzeit keine Maßnahmen vorgesehen. Das hat Wiederkehr schon in seiner Zeit als Bildungsstadtrat in Wien bemängelt und deshalb nach seinem Amtsantritt als Bildungsminister Änderungen angekündigt.