Sturm, Regen und Hagel sorgten für zahlreiche Einsätze

Landwirtschaft geschädigt

Die Österreichische Hagelversicherung berichtete von Starkregen, Sturm und Hagel im Süden und Osten Österreichs. Schwer geschädigt von den Wetterextremen sei die Landwirtschaft in der Steiermark. Betroffen seien in den Bezirken Deutschlandsberg, Leibnitz, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Bruck-Mürzzuschlag sämtliche Ackerkulturen, Weinkulturen und das Grünland. "Insgesamt wurde eine Fläche von 6.000 Hektar teilweise regelrecht zerstört", heißt es in einer Aussendung. "In den letzten Stunden entstand ein Gesamtschaden an landwirtschaftlichen Kulturen in der Höhe von 1,3 Millionen Euro."

Schon in der Nacht auf Sonntag gab es im Süden Österreichs einige Feuerwehreinsätze. Die Einsatzkräfte hatten es mit durch Blitzschläge ausgelösten Bränden, umgestürzten Bäumen und Schäden durch heftige Windböen zu tun. In Kärnten war der Raum Spittal an der Drau besonders betroffen. Laut Polizei wurde durch den Sturm ein Wohnhaus mit Pultdach abgedeckt.

Darüber hinaus gab es vorübergehend mehrere Straßensperren wegen umgestürzter Bäume. Betroffen war auch die Tauernautobahn.