Stephansdom für Bischofsweihe von Grünwidl „ausverkauft“

„Man muss die Kirche nicht hip machen, weil sie hip ist.“ Davon ist Josef Grünwidl überzeugt. Zumindest was den Andrang für seine Bischofsweihe am 24. Jänner betrifft, trifft seine Einschätzung zu: Alle 3.000 verfügbaren Plätze im Dom sind bereits vergeben – für Freunde und Wegbegleiter, haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für Ehrengäste von Bundespräsidenten abwärts.

Sie sind dabei, wenn Kardinal Schönborn Grünwidl gemeinsam mit Franz Lackner, Erzbischof von Salzburg und Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz und Stanislav Přibyl, Bischof von Leitmeritz/ Litoměřice (Tschechien), zum Bischof weiht.

Dabei sind auch jene, die sich im Dezember und Jänner für die Teilnahme am Gottesdienst registriert haben.

Wenn alle Glocken läuten

Am 24. Jänner werden ab 13.45 Uhr zehn Minuten lang alle Glocken auf dem Gebiet der Erzdiözese Wien läuten, 150 Jugendliche werden beim Gottesdienst ministrieren, viele davon aus den beiden früheren Pfarren Grünwidls, Perchtoldsdorf und Kirchberg am Wechsel.

Weitere Mitfeiernde sind die beiden Wiener Weihbischöfe Franz Scharl und Stephan Turnovszky, alle anderen österreichischen Bischöfe und Weihbischöfe sowie die Bischöfe der vier Partnerdiözesen der Erzdiözese Wien: John Mibinda Makau (Lodwar/Kenia), Bernadino Cortez (Infanta/Philippinen),Gustavo Adolfo Rosales Escobar (San Jacinto/Ecuador) und Pavel Konzbul (Brünn/Tschechien).