Steirerin entführt und geschlagen: Verdächtiger wird einvernommen

Eine 27-Jährige brach am Dienstag zu einer Radtour im Schöcklgebiet in der Steiermark auf. Kurz darauf wurde sie nach eigenen Angaben von einem Auto angefahren, absichtlich, davon sei sie überzeugt. Der Lenker hielt - und habe sie gepackt, ins Auto gezerrt, gefesselt und in seinem Haus bedroht. Außerdem habe er ihr Alkohol eingeflößt.

Er soll sogar versucht haben, sie zu ertränken. Nach vier Stunden in seiner Gewalt habe sie ihn überreden können, sie freizulassen. Mehr noch: Der Mann bugsierte sie in seinen Wagen und setzte sie vor ihrem Haus ab. Sie erlitt einen Bruch an der Hand und Kopfverletzungen.