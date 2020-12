Steirer schoss auf Polizisten, die die Tochter gerufen hat

Gegen 03:10 Uhr rief der Mann schließlich über Notruf die Rettung an und teilte mit, dass er jemanden vor seinem Haus erschossen habe. Das Einsatzkommando Cobra, welches zur Amtshandlung hinzugezogen wurde, drang wenig später in das Wohnhaus ein und nahm den Mann fest.

Gegenüber den Ermittlern gab der Leibnitzer an, dass er seit längerem unter einer psychischen Erkrankung leide und er niemanden verletzen oder töten habe wollen.

Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, so die Polizei am Dienstag.