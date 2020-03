Steiermark: Schranken für Zweitwohnsitze

Nun liegt ein Lösungsansatz vor und soll am Mittwoch im zuständigen Gemeindeausschuss behandelt werden; ein entsprechender Bericht der Kleinen Zeitung wurde am Dienstag bestätigt. Demnach soll den Bürgermeistern mehr Handhabe ermöglicht werden, in eigenem Ermessen zu entscheiden: So ist eine prozentuelle Höchstgrenze an zulässigen Nebenwohnwohnsitzen geplant. Allerdings ist der Begriff etwas unscharf, da er wohl mehr auf reine Freizeitwohnsitze abzielt.