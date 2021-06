Steiermark: Drei Kletterer von Polizeihubschrauber gerettet

Eine Zweierseilschaft und ein einzelner Kletterer sind am Mittwoch in der Steiermark in Bergnot geraten und wurden vom Helikopter der Polizei-Flugeinsatzstelle Graz geborgen. Zwei Niederösterreicher (30, 29) wollten das Hochschwabmassiv durchsteigen, bekamen aber Probleme. Nach deren Bergung gab es den nächsten Einsatz: In den Salzwänden auf der Schneealpe kam ein Mann (47) aus NÖ nicht weiter. Auch er wurde geborgen und ins Tal geflogen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.