Steckdose statt Benzin: Dieser Oldtimer fährt mit Strom

Sacchetti, gebürtiger Wiener mit Wohnsitz in Niederösterreich, hat sich auf in Österreich kaum bekanntes Terrain gewagt: Er rüstet Oldtimer zu E-Autos um. Die Idee zündete, als er mit einem seiner Oldtimer beim Regenbogencorso in Wien mitfuhr. Das dauernde Stop and Go ist nicht förderlich für den Motor, er überhitzt dabei. Und im Cabrio mitten in den Abgasen von Benzinern oder Dieseln sitzen? Auch nicht so angenehm. „Da habe ich mir gedacht, es muss doch möglich sein, zumindest eine Runde im Oldtimer auch elektrisch fahren zu können“, erinnert sich der 49-Jährige.