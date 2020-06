Starke Defizite bei Kinder-Radhelmen

Getestet wurde nach fünf Kriterien: "Wichtigster Faktor ist der Unfallschutz, der 55 Prozent der Gesamtwertung ausmacht. Teilaspekte sind Stoßdämpfung, die Festigkeit des Kinnbandes und die Abstreifsicherheit, die etwa beim Hängenbleiben eine große Rolle spielt", sagt der ÖAMTC-Experte. Die weiteren Hauptkriterien sind Komfort und Trageeigenschaften (20 Prozent der Gesamtwertung), Erkennbarkeit (15 Prozent), Handhabung und Schadstoffabgabe (jeweils fünf Prozent).

Schönheit sollte beim Kauf kein Kriterium sein, rät der Autofahrerclub. Beim Helmkauf für Kinder und Jugendliche kann sich das Problem ergeben, dass das "schönste" Produkt nicht unbedingt am sichersten ist. Die jungen Radler sollten jedenfalls in die Kaufentscheidung mit einbezogen werden. "Denn nur, wenn das Kind mit der Wahl einverstanden ist, wird es den Helm auch freiwillig und gerne tragen und nicht hinter der nächsten Ecke wieder abnehmen", hält der ÖAMTC-Techniker fest. "Geht es gar nicht anders, gilt die Regel: Besser ein mittelmäßiger Helm, der getragen wird, als ein Spitzenprodukt, das zu Hause liegt." Denn auch mit dem schlechtesten Helm ist das Verletzungsrisiko deutlich geringer, als ganz ohne Kopfschutz. Generell gilt: Wer beim Kauf auf Nummer sicher gehen will, sollte sich im Fachhandel beraten lassen.