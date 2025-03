Staatsanwaltschaft Wien: Starker Anstieg bei Terrorismus und jungen Tätern

Cybercrime, Terrorismus und jugendliche Straftäter – in diesen Bereichen verzeichnet die Staatsanwaltschaft Wien im Vorjahr einen massiven Anstieg. Hinzu kommt, dass die Sicherstellung von Datenträgern heuer durch eine Gesetzesänderung aufwendiger geworden ist. Und das alles bei gleichbleibendem Personalstand, wie Behördenleiterin Michaela Obenaus bei einem Mediengespräch am Donnerstag sagt.

Die Staatsanwaltschaft Wien ist die größte in Österreich, mehr als ein Drittel aller Verfahren fallen hier an. 2024 waren es 80.000 – was einem Plus von 15,5 Prozent im Vergleich zu 2023 entspricht. Zur Verfügung stehen der Behörde dafür 111 Planstellen. Obenaus sagt, dass vor allem mehr Supportpersonal (IT und Aktenverwaltung) benötigt werde, um die Staatsanwälte für Ermittlungen freizuspielen, die immer komplexer werden.