„Wir sind eine Formel-1-Region“

Hier, am Red-Bull-Ring im obersteirischen Aichfeld, feiert die Formel 1 nach elf Jahren Absenz im kommenden Jahr ihr Comeback. Mittendrin wird Simon sein. Denn die Familie aus Klosterneuburg, die gerade in der Region urlaubt, reservierte gleich für das Renndatum, den 6. Juli 2014, ein Zimmer. Und änderte den Urlaubsplan: „Wenn wir die Nachricht nicht gehört hätten, wären wir nicht hier“, am Ring, fügt Martha Zanger bei.

Die Ankündigung versetzte nicht nur Formel-1-Fans, sondern auch Politiker und Ex-Sportler in Euphorie. Die Kommentare überschlugen sich in Superlativen. Spielberg sei eine „globale Veranstaltungsdestination“, die „erfolgreichste Event-Region Österreichs“. New York, Sochi und Spielberg sind neu im Rennkalender. In so einem Reigen sehen Politiker die Region gerne.