Sperre auf Weststrecke: Schienenersatzverkehr im Deutschen Eck

Die Reisenden müssen sich jedoch auf Verzögerungen einstellen. "Zwischen Salzburg und Tirol wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet", erklärt Mosser. Abhängig von der Verkehrslage und den Grenzkontrollen komme es dadurch zu einer Verlängerung der Reisezeit von 30 bis 60 Minuten.

Fernreiseverkehr voraussichtlich unberührt

Laut derzeitigem Stand dürften davon jedoch nur Railjets mit Start- bzw. Endbahnhof Bregenz und Innsbruck vom Schienenersatzverkehr betroffen sein. Railjets mit Start- bzw. Endbahnhof Zürich sollen sogar planmäßig über den Korridor geführt werden können.

Wer mit großem Gepäck unterwegs ist, etwa auf dem Weg in einen Skiurlaub, muss sich im Schienenersatzverkehr auf Unannehmlichkeiten einstellen. Aber: "Die ÖBB werden zusätzliche Mitarbeiter an den Bahnhöfen des Schienenersatzverkehrs einsetzen, um die Reisenden beim Umsteigen zu unterstützen", kündigt Mosser an.