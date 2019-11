Sparschiene auf Schnee - Erstes Skigebiet mit dynamischen Preisen

Vielversprechender Start

„Es soll eine Win-win-Situation sein. Die Kunden bekommen günstigere Tickets, und wir haben eine höhere Auslastung“, erklärt Rasser. Die Rauriser Bergbahnen starten die Innovation, „hauptsächlich um Gäste zu lukrieren“. Dafür hat man sich einen US-Partner geholt. In den USA, der Schweiz und Deutschland sind dynamische Preise auf Skipisten schon weiter verbreitet. In der Schweiz setzen renommierte Orte wie St. Moritz, Arosa und Lenzerheide auf das System.

Rauris will sich damit auch neue Kundenschichten erschließen. „Wir haben Platz auf unseren Pisten. Ich will offen sein, wir haben schon bessere Zeiten gehabt. 1995 hatten wir 450.000 Nächtigungen, jetzt sind es 320.000“, sagt Rasser. Das Problem sei unter anderem die Lage im südlichen Salzburg. Aus praktisch allen Ballungsräumen kommt man auf dem Weg nach Rauris an größeren Skigebieten vorbei. „Die Angebote auf dem Weg zu uns sind enorm“, meint der Geschäftsführer.

Rasser verspricht seinen Kunden Spitzenqualität. „Wer hier gewesen ist, war begeistert“, sagt er. Der Start des Ticketsystems sei vielversprechend gewesen, obwohl die Pisten noch nicht geöffnet haben. „Momentan schaut es gut aus, dass das funktioniert“, erklärt Rasser. Wer öfter nach Rauris kommt, habe einen weiteren Vorteil. Hat man die Chipkarte einmal abgeholt, kann man sie jederzeit online mit einem weiteren Ticket „aufladen“.