Alarmierend: Nur 40 Prozent der Kinderärzte haben Kassenvertrag

Kindergesundheit wird in Österreich immer noch stiefmütterlich behandelt, wie auch ein Blick in die Statistik zeigt. Für 1,8 Millionen Kinder und Jugendliche gibt es gerade einmal 300 niedergelassene Kinderärzte und -ärztinnen mit Kassenvertrag, was bedeutet, dass nur 40 Prozent einen Kassenvertrag haben.

In Wien bedeutet das, dass mittlerweile jede zweite Praxis keine neuen Patienten mehr aufnimmt und man im Schnitt drei Monate auf einen Termin bei einer Facharztpraxis wartet.

Das SOS-Kinderdorf fordert einen Notfallplan für die Kinder- und Jugendgesundheit in Österreich und stellt sechs Forderungen an die Regierung.