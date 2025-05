Was bewegt Eltern auf dem Land? Was Familien in der Stadt?

Alleinerziehende in der Stadt, Eltern im Speckgürtel und Bauernfamilien auf dem Land – alles Familie. SOS Kinderdorf-Geschäftsleiter Christian Rudisch kennt die unterschiedlichen Herausforderungen, die Eltern auf dem Land und in der Stadt zu bewältigen haben und welche Probleme alle Familien betreffen.

KURIER: Herr Rudisch, was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Familienleben in der Stadt und auf dem Land?

Christian Rudisch: In der Stadt gibt es vor allem den begrenzten Raum. Kinder haben weniger Platz, sich zu entfalten und ihre motorischen Fähigkeiten zu entwickeln, was fatal ist. „Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen der motorischen und der emotionalen sowie psychischen Entwicklung. Wir verbauen immer mehr öffentlichen Bewegungsraum und sollten uns fragen, wie ein Lebensraum gestaltet sein muss, damit Kinder sich gesund und unbelastet entwickeln können. Auf dem Land hingegen haben Kinder da mehr Raum, auch um die Natur zu entdecken – dabei kommen sie auch ganz praktisch mit Physik, Biologie etc. in Kontakt.