SOS-Kinderdorf: Hinschauen hilft, Prävention als Schlüsselfaktor

Geschichte

Im Jahr 1949 wurde das erste SOS-Kinderdorf in Imst (Tirol) gegründet. Heute ist die Organisation mit rund 40.000 Mitarbeitern in 137 Ländern aktiv. Das SOS-Kinderdorf in Pinkafeld wurde im Jahr 1960 gegründet.

200 Angestellte

Die Personalsituation im SOS-Kinderdorf Burgenland ist eine bessere als in anderen Bundesländern – das Bildungszentrum für Sozialberufe in Pinkafeld bildet Personal direkt vor Ort aus.