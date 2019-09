Sommergewitter: Eine Million Blitze registriert

An zweiter Stelle bei der Blitzhäufigkeit folgt Niederösterreich mit 180.410, an dritter Stelle Oberösterreich mit 165.462 Entladungen.

Der stärkste Blitz wurde in Gmunden gemessen. „Spitzenreiter ist eine Entladung mit mehr als 295.000 Ampere am Nachmittag des 6. Juni in Gosau“, erklärt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. „In kürzester Zeit wurde dabei mehr als 18.000 mal mehr Energie freigesetzt, als in einer haushaltsüblichen Steckdose mit 16 Ampere verfügbar ist.“

Wer jetzt an einen Rekordwert glaubt, der irrt. Zwar gab es heuer etwas mehr Blitze als im Vorjahr, der gewitterreiche Sommer 2017 hatte allerdings mehr Entladungen zu bieten.

„Aufgrund der langen Hitzewelle und der trockenen Witterung entstanden vor allem im Juni deutlich weniger Gewitter als üblich“, sagt Spatzierer. Obwohl der Sommer vergleichsweise gewitterarm verlief, waren österreichweit gesehen gewitterfreie Tage die Ausnahme. An 79 von 92 Tagen wurde im Land mindestens eine Blitzentladungen registriert. Allein im Bezirk Murtal gab es an 49 Tagen Gewitter.