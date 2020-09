Sommer im Herbst: Ab Dienstag bis zu 27 Grad

Der Spätsommer kommt: Meteorologen versprechen ab Dienstag sonniges Wetter mit bis zu 27 Grad Tageshöchsttemperaturen. Doch der Start in die neue Woche ist regenverhangen. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) liegen Montagvormittag noch zahlreiche Wolken einer abziehenden Kaltfront über Österreich.

Diese bringen außerdem vor allem im Bereich der Alpen sowie im Süden und Südwesten etwas Regen. Die Sonne zeigt sich maximal zwischendurch. Wärmer als 16 bis 23 Grad wird es nicht.

Jurij bringt Sommer

Doch es geht aufwärts, „Jurij“ sei Dank. Das Hoch macht sich schon am Dienstag bemerkbar, und das deutlich. In der Früh ist es noch sechs bis 14 Grad kühl, danach erwartet die ZAMG eine Tageserwärmung auf 19 bis 25 Grad, am wärmsten im Westen. Das stabile Hochdruckwetter setzt sich fort. Am Mittwoch bringt es verbreitet strahlenden Sonnenschein mit nur schwachem Wind. Die Tageswerte klettern je nach Region auf 20 bis 27 Grad. Ähnlich dürfte das auch am Donnerstag und Freitag sein, wenn auch vor allem in der Früh stellenweise Nebelfelder auftauchen.