So wird das Wetter zu Sommerbeginn

Im Westen und Süden ist es am Samstag laut ZAMG überwiegend sonnig und oft auch trocken. Im Bergland sind nachmittags aber lokale Regenschauer nicht völlig auszuschließen. Im Norden und Osten hingegen gibt es oft dichte Wolken. Die Schauerneigung ist auch hier am nördlichen Alpenrand am größten. Der Wind bläst teils lebhaft aus West bis Nord. In der Früh umspannen die Temperaturen acht bis 14 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 15 bis 22 Grad erreicht.

Mit nördlicher Höhenströmung gelangen am Sonntag kühle, teilweise auch feuchte Luftmassen nach Österreich. Bei wechselnder Bewölkung zeigt sich über dem Flachland und im Süden öfter die Sonne. In Nordstaulagen hingegen überwiegt die Bewölkung und dort gehen die meisten Regenschauer nieder, sonst regnet es nur vereinzelt. Der Wind weht schwach bis mäßig, in freien Lagen lebhaft auffrischend, aus West bis Nord. Frühtemperaturen acht bis 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen 15 bis 22 Grad.

Wochenbeginn

Am Montag setzt sich das unbeständige und kühle Wetter fort. Neben sonnigen Phasen gibt es immer wieder auch dichte Wolken und vor allem im Berg- und Hügelland auch Regenschauer. Frühtemperaturen acht bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen 18 bis 23 Grad. Auch am Dienstag sind eine Nordströmung und kühle Luftmassen wetterbestimmend. Damit gibt es vor allem alpennordseitig wieder viele Wolken und Schauer. Schnee fällt auf knapp 2.000 Meter herab. Sonst gibt es teils dichte Wolken, aber auch Sonne, am meisten im Süden. Der Wind kommt schwach bis mäßig aus Nord. Frühtemperaturen acht bis 15 Grad, Tageshöchsttemperaturen 18 bis 24 Grad.