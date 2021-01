Snowboarder erstickte nach Sturz in Schneeloch

Ein britischer Snowboarder ist am Neujahrstag in Bad Hofgastein (Bezirk St. Johann im Pongau) tödlich verunglückt. Laut Polizeiangaben stürzte der 26-Jährige kopfüber in ein tiefes Loch, das er wohl übersehen hatte.

Nachdem der Brite aus dem Schneeloch gezogen worden war, halfen die Reanimationsversuche des verständigten Notarztes nichts mehr. Der Mann dürfte erstickt sein.