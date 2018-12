Skischul-Skandal: Hoher Beamter im Visier der Justiz

Ihm wurden bereits in den 1990er-Jahren Übergriffe auf Mädchen vorgeworfen. Das belegt auch eine im Zuge der Aufarbeitung gefundene Aktennotiz. Die versickerte allerdings in der Sportabteilung des Landes. Warum der Vermerk nicht an die Bildungsabteilung weiter geleitet wurde, konnte auch die Expertenkommission nicht klären.