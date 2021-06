Skelett in Bachbett in Kärnten entdeckt

Ein Skelett ist am Freitag in einem Bachbett im Gemeindegebiet von Friesach (Bezirk St. Veit an der Glan) entdeckt worden. Laut Polizei hatte eine Spaziergängerin Kleidung bei Grafendorf gefunden und die Polizei informiert. Bei einer Suchaktion stieß man daraufhin auf die Skelettteile. Vermutet wird, dass es die Knochen einer Friesacherin sind, die seit 8. Juli 2020 abgängig ist, gerichtsmedizinische Untersuchungen folgen.