Leiche in Karawanken in Kärnten gefunden

Ein tödlicher Alpinunfall ist am Montag in Kärnten entdeckt worden. Am Montag gegen 15:30 Uhr habe eine Wanderin in Slowenien Anzeige über den Fund einer Leiche in den Karawanken erstattet, berichtet die Polizei am Dienstag in der Früh.

Bei einem in der Folge durchgeführten Suchflug durch den Polizeihubschrauber sei die Leiche einer Frau im Bereich der Kleinen Koschuta im Gemeindegebiet von Bad Eisenkappel (Bezirk Völkermarkt) lokalisiert und mit einem Seil geborgen werden.

Bei der Toten handle es sich um eine 61-jährige Frau aus Slowenien, die bereits seit 21. Mai in Slowenien als vermisst gemeldet worden sei. Die Frau sei bei einer Wanderung am Grenzweg zwischen Österreich und Slowenien etwa 70 m durch felsiges und sehr steiles Gelände abgestürzt, wodurch sie tödliche Verletzungen erlitten habe, so die Polizei.