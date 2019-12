Silvester: Gewerkschaft ruft zu Geschäftsboykott ab 15 Uhr auf

„Es sind nur ein paar emotional behaftete Tage im Jahr“, sagt Lidl-Betriebsratsvorsitzender Michael Wörthner. Weihnachten gehört dazu, genauso wie Silvester und Ostern. Deshalb sei der Ärger in der Belegschaft groß gewesen, als bekannt wurde, dass Lidl wie viele andere Handelsunternehmen in diesem Jahr am Silvestertag bis 17 Uhr geöffnet lassen wollte.

Nach vielen Gesprächen wurde der Betriebsschluss österreichweit wieder auf 15 Uhr vorverlegt. „Die Erleichterung war groß“, sagt Wörthner. Viele andere Unternehmen ließen sich nicht umstimmen. Deshalb startete die Salzburger Handelsgewerkschaft GPA-djp einen Boykottaufruf für den Silvestertag nach 15 Uhr.

„Wir kritisieren, dass es Manager gibt, die den Hals nicht mehr vollkriegen und Umsatz und Gewinn über das Wohlergehen der Mitarbeiter stellen“, sagt GPA-djp-Vorsitzender Gerald Forcher. „Die Menschen haben nicht mehr Geld, nur weil die Geschäfte länger offen haben. Wir verlagern den Umsatz auf Kosten der Mitarbeiter“, sagt Interspar-Betriebsrätin Sonja Spitaler.