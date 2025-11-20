Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace ließ Kleidungsstücke der Online-Plattform Shein auf potenziell gefährliche Chemikalien untersuchen. Die Ergebnisse seien "erschreckend", so Greenpeace: "Besonders Outdoorjacken waren mit bestimmten PFAS-Giften belastet, die in der Europäischen Union bereits verboten sind, weil sie ein hohes Gesundheitsrisiko darstellen. Darunter auch eine Jacke für Kinder", heißt es in einer Aussendung. Diese Produkte wären in Europa illegal, in Österreich müsste sie der Händler zurückrufen. Doch Shein umgehe EU-Gesetze über ein Schlupfloch, warnt Greenpeace - und fordert von der Regierung, sich für ein rasches PFAS-Verbot und das Schließen solcher Schlupflöcher einzusetzen.

Greenpeace-Test: Giftstoffe in Shein-Jacken Madeleine Drescher, Konsumexpertin bei Greenpeace: “Unser Test zeigt, dass man bei Shein nicht nur billige Mode, sondern oft auch verbotene Gifte direkt ins Wohnzimmer geliefert bekommt. Es ist völlig unverständlich, dass Plattformen wie Shein EU-Gesetze, die unsere Gesundheit schützen sollen, so einfach umgehen können.”



Insgesamt habe Greenpeace 56 Kleidungsstücke aus Shein-Onlineshops in acht Ländern eingekauft und von einem unabhängigen Labor auf giftige Chemikalien testen lassen. Der PFAS-Test konzentrierte sich auf neun Produkte: Zwei Paar Schuhe und sieben Outdoorjacken, darunter auch eine Kinderjacke. Die Testergebnisse laut Greenpeace: In den Schuhen wurden keine PFAS, aber hohe Mengen gesundheitsschädlicher Weichmacher gefunden, die die EU-Grenzwerte überschreiten.

Alle sieben Jacken enthielten verbotene PFAS-Gifte in Mengen, die die EU-Grenzwerte überschreiten.

Eine Damenjacke überschritt den EU-Grenzwert sogar um das 3.269-Fache.

Auch in anderen Produkten fanden sich teils illegal hohe Mengen an Schadstoffen wie Blei, Cadmium oder weiteren Weichmachern. Insgesamt überschritten 32 Prozent der getesteten Proben die in Europa geltenden Grenzwerte für gefährliche Chemikalien.