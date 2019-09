Seisenbacher stolperte über manipulierten Pass

Am 10. September wurde der Österreicher an den Grenzübergang Smilnyzja-Kroscienko gebracht, damit er von dort nach Polen ausreisen könnte und dort fiel Beamten auf, dass der Pass des Österreichers plump verfälscht war. Sie nahmen ihn fest, durchsuchten sein Gepäck und entdeckten eine Kopie eines anderen Reisepasses – ausgestellt auf Peter Seisenbacher. Das Original wurde dem Ex-Sportler 2017 von der österreichischen Botschaft in Kiew entzogen.

Woher stammte der Pass?

Als wäre das nicht schon Krimi genug, stellt sich auch die Frage: Woher hatte der Verdächtige den österreichischen Reisepass? Laut Informationen der Austria Presseagentur soll das Dokument einem Judo-Funktionär gehören und im Mai 2015 ausgestellt worden sein.

Dieser Judoka reagierte allerdings am Montag auf entsprechende Fragen verwundert: „Ich wüsste nicht, dass mir mein Reisepass abhanden gekommen wäre“, wird er in der APA zitiert. Außerdem könne er sich nicht erinnern, jemals in Polen oder der Ukraine gewesen zu sein. Er kenne Seisenbacher freilich, man habe sich „in der Vergangenheit bei Veranstaltungen gesehen“. Etwas später am Montag ging der Betroffene allerdings zur Polizei und erstattete Anzeige: Er habe festgestellt, dass er seinen Pass nicht mehr besitze, möglicherweise sei er gestohlen worden.