Seisenbacher wollte Ukraine mit verfälschtem Pass verlassen

Bei seinen gescheiterten illegalen Grenzübertritten hatte Seisenbacher einen im Mai 2015 ausgestellten und manipulierten Reisepass bei sich, der auf den Namen eines österreichischen Judo-Funktionärs lautete. Dessen Sohn ist aktiver Judo-Kämpfer, der in der Vergangenheit auch internationale Turniere bestritten hat. Wie Seisenbacher an das Dokument gelangt war, ist derzeit unklar.

"Ich wüsste nicht, dass mir mein Reisepass abhandengekommen wäre", sagte der Judo-Funktionär zunächst am Montagvormittag auf telefonische Anfrage der APA, ob er seinen Pass vermisse. An aktuelle Besuche in Polen oder der Ukraine könne er sich nicht erinnern. Seisenbacher habe man in der Vergangenheit freilich bei Veranstaltungen gesehen, sagte der Judo-Funktionär. Im Anschluss marschierte der Mann zur Polizei und erstattete Anzeige. Nach dem Telefonat mit der APA habe er nachgeschaut und festgestellt, dass sein Pass fehle und ihm möglicherweise gestohlen worden sei, teilte er später mit.

Laut einem ukrainischen Gerichtsbeschluss war Peter Seisenbacher in den Abendstunden des 7. September im westukrainischen Dorf Limna in 6.000 Meter Entfernung zur Grenze von ukrainischen Grenzsoldaten festgenommen worden. Die Behörden erkannten zunächst nicht, mit wem sie es zu tun hatten. Seisenbacher wies sich mit einem österreichischen Reisepass aus, der sich erst später als manipuliert herausstellen sollte.

Auslieferung

Der festgenommene Österreicher habe geplant, abseits eines regulären Grenzübergangs die Ukraine zu verlassen, in die er zuvor auch illegal eingereist wäre, informierten die Grenzer anschließend das Bezirksgericht im westukrainischen Städtchen Turka. Ein Richter verurteilte den unter falscher Identität auftretenden Seisenbacher am 10. September zu drei Tagen Verwaltungsarrest. Wie in derartigen Fällen üblich, beschieden die Behörden gleichzeitig, dass der Österreicher das Land verlassen müsse.