Nach Unglück in Portugal: Wie sicher sind Seilbahnen in Österreich?

In Lissabon ist die Anzahl der Todesopfer nach dem Unglück von Mittwochabend bereits auf 17 gestiegen: Eine Garnitur der Standseilbahn Elevador da Gloria ist entgleist. 23 Menschen wurden so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser eingeliefert werden mussten.

Während in Portugal Staatstrauer angeordnet wurde und in Lissabon die Suche nach der Unglücksursache läuft, stellt sich die Frage: Gibt es in Österreich ähnliche Bahnsysteme und wie sicher sind die Seilbahnen überhaupt? Nur wenige Standseilbahnen Während es im gesamten Bundesgebiet zwar rund 2.500 Aufstiegshilfen auf Berge gibt - darunter 1.100 Seilbahnen - sind solch kurze, aber steile Standseilbahnen wie in Lissabon selten, rund 20 gibt es in ganz Österreich. Vergleichbar als Beförderungsmittel und Touristenattraktion, aber von der Bauart völlig anders, ist etwa die Bahn auf den Schlossberg in Graz.

Die 1894 errichtete Bahn in der steirischen Landeshauptstadt ist rund 210 Meter lang und weist zwischen Tal- und Bergstation einen Höhenunterschied von knapp 109 Metern auf. "Wir haben allerdings ein völlig anderes System", betont ein Sprecher der Holding Graz: Auch wenn Elevador da Glória in Lissabon steil nach oben geführt habe, sei dies eine Straßenbahn und keine Standseilbahn wie in Graz. Kein Unfall in fast 130 Jahren Vereinfacht ausgedrückt, liegen die beiden Waggons der Grazer Bahn derart auf den Schienen, dass auf sie im Ernstfall eine sogenannte Fangbremse einwirkt. "Die Seilbahn kann dadurch nie aus der Spur kippen. Entgleisen ist dadurch unmöglich", versichert die Holding. Tatsächlich sei es in den fast 130 Jahren ihres Betriebes auch nie zu einem Zwischenfall gekommen.

Alljährlich wird die Bahn zudem einer Revision unterzogen, dafür steht sie einige Wochen still; täglich wird zudem die Strecke begangen und kontrolliert. Wie viel Gewicht ein Seil trägt Das ist Teil einer gesetzlichen Vorgabe: Jede der rund 1.100 Seilbahnen Österreichs muss nicht nur einmal pro Jahr vom Betreiber überprüft werden, sondern alle fünf Jahre auch von externen Sachverständigen. Dabei werden ganze Teile ausgebaut, das Material auch mit Ultraschallleuchten auf Schwachstellen untersucht. Die Vorgaben sind enorm: Ein Tragseil einer Seilbahn besteht im Durchschnitt aus rund 200 Drähten - jeder einzelne von ihnen hält ein Gewicht von 200 Kilogramm.