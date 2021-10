Sechs Teenager verwüsteten unbewohntes Haus in Tirol

Sechs Österreicher im Alter von zwölf bis 14 Jahren sind offenbar in der Nacht auf Mittwoch in ein derzeit unbewohntes Haus in Volders (Bezirk Innsbruck-Land) eingebrochen.

Laut Polizei ließen die Teenager dabei Bargeld in zweistelliger Höhe, eine Flasche Wodka und eine Spielkonsole mitgehen und hinterließen eine Spur der Verwüstung.