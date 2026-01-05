Schwierige Wahl: Sonderschule oder Inklusionsklassen?

Eltern behinderter Kinder können seit den 1990ern wählen, ob diese in einer Sonderschule oder inklusiv in einer Klasse mit Kindern ohne Behinderung beschult werden. In der Praxis gibt es beim Zugang aber große Unterschiede je nach Bundesland und, wie eine aktuelle Studie zeigt, auch nach Art der Behinderung. Autistische und verhaltensauffällige Schüler besuchen etwa deutlich seltener eine Inklusionsklasse. Kommt eine geistige Behinderung dazu, ist die Hürde besonders groß. In Österreich haben 4,8 Prozent der Kinder und Jugendlichen wegen einer "dauerhaften körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung" einen sogenannten "Sonderpädagogischen Förderbedarf" (SPF). Neben dem Unterricht in separaten Sonderschulen gibt es für sie diverse inklusive Angebote, von Inklusionsklassen oder separaten Klassen in Regelschulen bis zu Inklusions- bzw. Integrationsklassen innerhalb von Sonderschulen, die von Kindern mit und ohne Behinderung gemeinsam besucht werden.

Im Österreich-Schnitt gab es zuletzt eine Inklusionsquote von über 60 Prozent, wobei die Bandbreite je nach Bundesland von knapp 50 Prozent in Wien bis zu über 80 in der Steiermark reicht. Für Schülerinnen und Schüler mit bestimmten Arten von Einschränkungen liegen die Werte allerdings deutlich darunter. Das zeigt eine zuletzt im "International Journal of Inclusive Education" veröffentlichte Studie von Sabrina Temel und Barbara Gasteiger-Klicpera von der Uni Graz und Mario Steiner vom Institut für Höhere Studien (IHS). Diagnose entscheidet bei Inklusionsquote mit Demnach lernt unter Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten nur rund die Hälfte in einer Klasse mit Schülern ohne Behinderung, bei SPF-Schülern mit einer anderen Diagnose sind es 70 Prozent. Das exakt gleiche Bild zeigt sich bei Schülern mit einer Autismus-Spektrum-Störung, wobei für Mädchen bzw. Schüler mit einer anderen Umgangssprache als Deutsch die Wahrscheinlichkeit, eine Inklusionsklasse zu besuchen, noch einmal geringer ist.