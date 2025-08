Wo wird das neue Schwerpunktspital im Weinviertel stehen?

Neue Strukturen wurden bereits geschaffen

Derzeit gibt es Landeskliniken in allen drei Bewerberstädten. Zum Teil wurden schon Umstrukturierungen bei den Abteilungen vorgenommen: So wurde die Geburtenstation in Hollabrunn trotz Protesten geschlossen, die Leistungen werden jetzt im Korneuburger Spital erbracht. Und auch die onkologische Tagesklinik hat Hollabrunn eingebüßt; diese wurde im Landesklinikum Stockerau untergebracht. Die Argumentation der LGA: Durch einen Verband der drei Häuser sollen die vorhandenen Ressourcen besser genutzt werden, um die Behandlungsqualität zu erhöhen.

Neue Gesundheitseinrichtungen

Im Gegenzug sollen in der Region neue Gesundheitseinrichtungen entstehen – und zwar schon vor dem Bau des neuen Krankenhauses. In Hollabrunn sowie in Korneuburg oder Stockerau sind Primärversorgungseinheiten geplant. In Stockerau wird man sich zudem verstärkt auf Altersmedizin konzentrieren, Akutgeriatrie und Remobilisation werden Schwerpunkte sein. In Hollabrunn sind neben einem neuen Facharzt-Zentrum auch ein Mutter-Kind-Haus sowie ein Pflegezentrum geplant. Ein Notarztstützpunkt soll die Erstversorgung sichern.

Und was ist mit Mistelbach und Gänserndorf? Auch diese beiden Städte sollen im Zuge der Umstrukturierung Primärversorgungseinheiten erhalten. In Gänserndorf würde sich dafür der Standort des medizinischen Zentrums anbieten. Der Gesundheitsplan sieht dort ebenfalls einen Notarzt-Stützpunkt vor.