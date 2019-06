Schwere Unwetter: Zwei Personen in Kärnten von Blitz getroffen

In Wolfsberg sind am Mittwoch laut der Rettungsleitstelle Kärnten zwei Personen durch einen Blitzschlag schwer verletzt worden. Das Unglück ereignete sich am späteren Abend im Gemeindegebiet von Sankt Andrä.

Der Notarzt versorgte die Patienten vor Ort. Danach wurden sie mit dem Helikopter bzw. dem Rettungswagen ins Klinikum Klagenfurt und ins Landeskrankenhaus Wolfsberg eingeliefert.