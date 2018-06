Schutzzonen schrecken offenbar ab

Allein die bloße Ankündigung scheint gegriffen zu haben. „Wir haben seit Freitag im Hessenpark viel weniger Problemklientel“, beschreibt David Furtner, Sprecher der Landespolizeidirektion Oberösterreich.

Seit vergangenem Freitag hat die Exekutive mehr Durchgriffsrechte an drei als problematisch eingestuften öffentlichen Plätzen in Linz: Hessenpark, Hinsenkampplatz sowie den Bereich um das Krempl-Hochhaus in der Turmstraße. Seit 1. Juni gelten dort Schutzzonen. Die Polizei kann somit Menschen wegweisen, auch wenn noch gar keine straf- oder verwaltungsrechtliche Tat begangen wurde. Das sieht eine Verordnung im Sicherheitspolizeigesetz so vor. Es reicht, dass der oder die Betroffene eine einschlägige Vergangenheit hat, etwa als Drogenhändler oder -konsument.