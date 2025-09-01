Schulbeginn in Ostösterreich: Startschuss für 506.000 Schüler

Für rund 506.000 Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sind mit Wochenbeginn die Sommerferien vorbei. Noch eine Woche länger haben die rund 660.000 Schülerinnen und Schüler in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg Zeit, sich wieder geistig auf das Lernen einzustimmen. Für sie beginnt der Schulalltag am 8. September. Für 94.500 Kinder in ganz Österreich ist es laut der Schülerzahlschätzung von Statistik Austria das erste Schuljahr. Das sind 3,7 Prozent weniger als noch im vergangenen Schuljahr. Davor war der Anteil der Erstklässler seit dem Jahr 2018 stetig angestiegen. Die Gesamtschülerzahl von 1,166 Millionen Kindern und Jugendlichen bleibt hingegen mit einem Plus von 0,3 Prozent nahezu unverändert.

Prognose Insgesamt wird die Anzahl der Schülerinnen und Schüler österreichweit bis zum Schuljahr 2029/’30 aber um rund drei Prozent – oder 34.000 Kinder – ansteigen. Dies ist in erster Linie auf den temporären Geburtenanstieg zwischen 2014 und 2017 sowie die Zuwanderung der vergangenen Jahre, insbesondere aus der Ukraine, zurückzuführen. In den Volksschulen zeichnet sich jedoch ein Rückgang ab. Denn nach 2017 ging die Geburtenrate wieder deutlich zurück – einen kurzzeitigen Anstieg im Corona-Jahr 2021 ausgenommen.