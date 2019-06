Schneeschmelze und Gewitter: Pegel steigen an, Muren am Wurzenpass

Indes hatten die beträchtlichen Wassermengen am späten Dienstagnachmittag auch im Tiroler Unterland zu Problemen geführt. In einem Ortsteil der Gemeinde Münster wurde ein Feld neben der Bahnstrecke überflutet. Lokale Überflutungen gab es auch in Kramsach, Rattenberg und Reith im Alpbachtal.

Einen Anstieg des Inns in Richtung eines 30-jährlichen Hochwassers hatten die Experten des Hydrographischen Dienstes des Landes bereits am Dienstag für möglich gehalten. Mit großflächigen Überflutungen rechnete man nicht, "da und dort" könne es in den nächsten Tagen aber zu kritischen Situationen kommen.

Wurzenpass gesperrt

Auch in Kärnten hatten die Umwetter Auswirkungen. Am Dienstag wurden Hagel, Starkregen und Sturm gemeldet. Am Wurzenpass zwischen Kärnten und Slowenien lösten Unwetter zwei Murenabgänge aus, die die Passstraße auf einer Länge von 250 Metern verschütteten. Sie ist seither gesperrt, im Laufe des Tages rechnet man mit einer Aufhebung.

In der Steiermark warnten die Behörden vor Sturzflut. Auch hier wurden Hagelwetter mit teils riesigen Hagelkörnern vermeldet.