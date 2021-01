Schneefälle: Lawine in OÖ, Stromausfall in Vorarlberg

Die anhaltend starken Schneefälle im Westen Österreichs sorgten am Donnerstag für eine weitere Lawine in Oberösterreich.

Zwei Skifahrer sind am Donnerstag auf der Wurzeralm in Spital an der Pyhrn von einer Lawine verschüttet worden, konnten sich aber aus eigener Kraft befreien. Ein 27-Jähriger und 28-Jähriger wollten gegen 14.00 Uhr den "Firnhang" herunterfahren. Dazu mussten sie einen kurzen Gegenanstieg nehmen. Dabei löste sich ein Schneebrett, das die Männer mitriss. Ein Skifahrer wurde komplett, der andere bis zur Hüfte verschüttet, so die Polizei. Der jüngere wurde leicht verletzt.

60 Einsätze in Vorarlberg

Vorarlberg sorgten auch am Freitag weiter für Probleme. Seit Donnerstag 19.00 Uhr musste die Feuerwehr rund 60 Mal ausrücken. Laut Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle räumten die Einsatzkräfte vor allem umgeknickte Bäume beiseite. Am Donnerstagabend kam es zudem zu einem Stromausfall, der 7.400 Anschlüsse in Höchst, Fußach und Gaißau (alle Bezirk Bregenz) betraf.