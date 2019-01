Schneechaos sorgte für Rekordeinsätze der Autobahnmeistereien

"Vor allem in Tirol, Vorarlberg, Salzburg, Oberösterreich und der Obersteiermark haben die tagelangen Schneefälle unseren Leuten in den Autobahnmeistereien viel abverlangt", betonten Josef Fiala und Stefan Siegele, die Chefs der Asfinag-Servicegesellschaften. Spitzenreiter in der Winterdienst-Zwischenbilanz ist die Autobahnmeisterei Ardning in der Obersteiermark mit 1.400 Lkw-Einsatzstunden und 64.000 "Pflug-Kilometern". Ebenfalls Extremwerte verzeichnete die Asfinag bei den Autobahnmeistereien Seewalchen in Oberösterreich und Plon am Brenner in Tirol.