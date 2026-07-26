Mitmachen: Zählen Sie Schmetterlinge, wählen Sie einen Fluss

Schmetterlings-Zählung: „Blühendes Österreich“ und „Natur im Garten“ rufen Citizen-Scientists bis 9. August zum Mitmachen auf. Interessierte beobachten15 Minuten lang Schmetterlinge an einem sonnigen Ort – ob Balkon, Garten, Park oder Blumenwiese –, fotografieren die Falter und melden ihre Beobachtungen über die kostenlose App „Schmetterlinge Österreichs“ oder auf der Website schmetterlingsapp.at .

Österreichs Natur braucht Unterstützung – und jeder kann mittun. Gleich zwei Aktionen laden derzeit ein, sich aktiv mit dem Schutz von Arten und der Umwelt auseinanderzusetzen.

Die erhobenen Daten unterstützen sowohl die Forschung als auch den Naturschutz. Schmetterlinge gelten als wichtige Indikatoren für den Zustand ihrer Lebensräume.

Die anonymisierten Meldungen helfen nicht zuletzt bei der Erstellung der Roten Liste Österreichs. Die Bestände der Insekten sind in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zurückgegangen.

Naturschützer rücken neben Schmetterlingen auch Flüsse ins Bewusstsein

Fluss-des–Jahres–Wahl: Auch Österreichs Flüsse stehen unter Druck. Erstmals lässt der WWF die Bevölkerung über den „Fluss des Jahres“ abstimmen. Bis 1. September kann online aus neun Flüssen - je einem aus jedem Bundesland – gewählt werden.

Die Kandidaten, darunter der Kamp, Lafnitz und Lech, wurden nach Artenvielfalt, ökologischem Zustand und Schutzbedarf nominiert.

Hintergrund ist die zunehmende Belastung vieler Gewässer durch Verbauung, Wasserkraft und die Klimakrise. Online-Voting unter www.wwf.at/flussdesjahres