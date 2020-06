Schärfere Kontrollen auf Europas Flughäfen

Lange hat man vom österreichischen Terror-Propheten Mohamed Mahmoud wenig gehört. Jetzt beginnt er aus der IS-Terrorzentrale in Raqqa, Syrien, seinen Propagandafeldzug – der ihn vor enthaupteten Leichen zeigt.

Ist er nun ein Kriegsverbrecher? Brigadier Karl Edlinger vom Bundesheer beurteilt die gezeigte Hinrichtung eindeutig als Kriegsverbrechen. Edlinger ist ein weltweit anerkannter Völkerrechtsexperte. Er unterrichtet unter anderem am Balkan, in Ruanda und am Internationalen Institut für humanitäres Völkerrecht in Sanremo. Er will den Einzelfall Mahmoud nicht beurteilen, verweist aber auf Fälle, die vom internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag abgehandelt wurden.

Demnach genügt es nicht, vor Leichen fotografiert zu werden. Manche Todesschützen entkamen einer Verurteilung, weil sie einen Zwang durch Vorgesetzte nachweisen konnten. Man müsse eine Handlung aus freien Stücken nachweisen können – oder eine Verantwortung als Kommandant. Diesbezüglich sei der Nachweis vor Gericht oft nur sehr schwer zu erbringen.

Sollte sich aber tatsächlich der Verdacht eines Kriegsverbrechens erhärten, müsste Mahmoud nicht nach Den Haag überstellt werden. Denn dieser Gerichtshof ist nur für jene Staaten zuständig, wo es keine funktionierende Justiz gibt. Für Mahmoud wäre dann die österreichische Justiz zuständig, die auch Fälle von Kriegsverbrechen unabhängig vom Tatort ermitteln kann.

Ein Vorwurf besteht bereits jetzt fix, nämlich die Unterstützung einer terroristischen Organisation durch Mahmoud. Diesbezüglich gibt es bereits einen internationalen Haftbefehl der österreichischen Justiz.