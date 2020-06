Austro-Dschihadist posiert vor enthaupteten Leichen

In Österreich und Deutschland wird Mohamed Mahmoud wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation gesucht. 2011 wurde der Prediger aus Deutschland ausgewiesen, weil er zu Gewalttaten aufgerufen hatte. Auf Inszenierung hat es sich Mahmoud immer schon verstanden. Medienwirksam verbrannte er seinen österreichischen Reisepass, nur um im März 2013 im türkischen Hatay wegen eines gefälschten Reisedokuments verhaftet zu werden. Bis zum 19. August diesen Jahres befand er sich in einem Anhaltelager für ausländische Staatsbürger. Dann wurde er aus dem türkischen Polizeigewahrsam in Konya entlassen. Eine zuvor beantragte Auslieferung nach Österreich war von den türkischen Behörden wegen einer fehlenden Anklage abgelehnt worden.

Was nach Mahmouds Entlassung geschah, ist nicht ganz geklärt. So erklärte einer der Top-Terroristen, Abu Muhammed al-Zarqawi, auf seinem Twitter-Account, dass Mahmoud gegen türkische Geiseln ausgetauscht wurde, die Londoner Times hat sogar schriftliche Beweise. Andere Quellen behaupten, der Hassprediger sei zunächst in der Türkei untergetaucht.