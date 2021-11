Salzburg: Koch und Haushälter bestahlen ihren Arbeitgeber

In der Stadt Salzburg stehen zwei Männer im Alter von 24 und 33 Jahren unter Verdacht, von März bis August dieses Jahres bei ihrem Arbeitgeber wertvolles Silbergeschirr gestohlen zu haben. Die beiden Salzburger waren als Haushaltsmanager und Koch in einem Privathaus im Stadtteil Morzg angestellt und hatten laut Polizei Zugang zu dem Diebesgut. Insgesamt sollen 113 Stück Silbergeschirr verschwunden sein.

Wert: Mindestens 100.000 Euro

Wie Polizeisprecherin Irene Stauffer zur APA sagte, hatte die Beute einen Wert von mindestens 100.000 Euro. Der hohe Betrag ergebe sich vor allem aus dem kunsthistorischen Wert des Geschirrs, der tatsächliche Schaden müsse aber noch von einem Gutachter geprüft werden. Der 24-jährige Beschuldigte zeigte sich geständig, zumindest an die 30 Stück des Geschirrs gestohlen und in einem Geschäft in Salzburg verkauft zu haben. Der 33-Jährige wies die Anschuldigungen gegen ihn zurück.