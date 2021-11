OÖ: Alkolenker demolierte zwei Autos und beging Fahrerflucht

Ein 56-Jähriger aus Enns (Bezirk Linz-Land) hat Dienstagabend sein Auto und ein geparktes Fahrzeug zu Totalschäden gemacht - er hatte 1,7 Promille intus. Der Mann rammte gegen 19 Uhr auf der Oberhauser Straße in Enns einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw, sodass dieser 20 Meter nach vorne geschoben wurde, berichtete die Landespolizeidirektion OÖ am Mittwoch.

Das geparkte Auto blieb schwer beschädigt halb in einem Feld stehen. Der Alkolenker fuhr in seinem ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogenen Wagen weiter, nach wenigen Metern vorne rechts nur mehr auf der Felge. Schließlich stellte er seinen extrem rauchenden Pkw mitten auf der Westbahnstraße ab und machte sich zu Fuß aus dem Staub.

Mehrere Anzeigen

Die von einem Zeugen gerufene Polizei fand den Unfalllenker bei sich zuhause. Der Alkotest brachte ein positives Ergebnis. Wegen des rauchenden Fahrzeugs mitten auf der Straße wurde die Feuerwehr gerufen. Sie musste auch Treibstoff, der aus dem zweiten Unfallauto auf die Fahrbahn lief, binden. Beide Pkw sind Totalschäden und wurden weggebracht. Den 56-Jährigen erwarten mehrere Anzeigen.