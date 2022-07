Salzburg: Die Welt der Festspiel-Werkstätten

Platznot in Werkstätten

Auch im Malersaal wird auf Hochdruck gearbeitet: Neben Anstreicharbeiten setzen Mitarbeiter eine überdimensionale künstlerische Arbeit um. Es muss großflächig ausgelegt werden. Bereits in der Karajan-Ära gab es erste Pläne, den Saal in den Berg hinein zu verdoppeln, wie der kaufmännische Direktor erzählt.

Nächste Station: die Tapeziererei. Auch Thomas Hertl und sein Team beschäftigt gerade die Kinderoper: „Es gibt in der Inszenierung sehr viel Stoff“, verrät Hertl. Ein Riesen-Polster wurde genäht, eine überdimensionale, in der Tapeziererei gefertigte Tonie-Box wird maximalen Abenteuerspaß garantieren. Auch hauseigene Corona-Masken wurden zu Beginn der Pandemie hier genäht. Und Bühnenvorhänge gehören ebenso zum Repertoire von Thomas Hertl. Genäht wird dann vor der Spielsaison in Foyers oder in Probenräumen. Was erstaunt: „Mit einem einzigen Vorhang aus dem Großen Festspielhaus könnte man sogar die ganze Hofstallgasse auslegen.“